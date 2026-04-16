Le maire de New York fait appel Ã  Gabriel Zucman pour taxer les riches !

AprÃ¨s lâ€™Ã©lection dâ€™un maire socialiste et islamiste, excellent cocktail pour rendre invivable la ville la plus charismatique de la planÃ¨te, symbole de lâ€™audace entrepreneuriale et du cosmopolitisme, le nouvel Ã©lu, Zohran Mamdani, a appelÃ© auprÃ¨s de lui deux Ã©conomistes star de la gauche obsÃ©dÃ©e par la taxationÂ : Gabriel Zucman et Joseph Stiglitz. Le premier, un FranÃ§ais, est connu pour avoir proposÃ© la taxe Ã©ponyme de 2 % sur le patrimoine professionnel de toutes les grosses fortunes en France, ce qui obligerait ipso facto les crÃ©ateurs de grandes entreprises Ã vendre chaque annÃ©e une part substantielle de leur firme, de 10 Ã 20 %, Ã â€¦ lâ€™Etat. Le deuxiÃ¨me, Prix Nobel dâ€™Ã©conomie, est un nÃ©o keynÃ©sien amÃ©ricain, partisan farouche des relances keynÃ©siennes suivant le syndrome de la vitre brisÃ©e moquÃ© par FrÃ©dÃ©ric Bastiat dÃ¨s le XIXÃ¨me siÃ¨cle (en gros, cassons tous nos vitres cela donnera du travail Ã beaucoup de monde et augmentera la prospÃ©ritÃ© de tousâ€¦ ben non, cela enrichira juste un artisan grÃ¢ce Ã lâ€™appauvrissement dâ€™un propriÃ©taire). Ils ont appelÃ© Ã imposer davantage les revenus des Â« ultra-riches Â», une mesure dÃ©fendue par le maire de New-York lors de sa campagne. Â« Rien ne justifie un systÃ¨me rÃ©gressif dans lequel les ultra-riches contribuent moins que le reste dâ€™entre nous. Câ€™est ainsi que les inÃ©galitÃ©s se creusent et se perpÃ©tuent Â», Ã©crivent-ils. Pas de problÃ¨mes, ils partiront.

Selon Zohran Mamdani, qui plaide pour imposer Ã hauteur de 2 % les revenus de plus dâ€™un million de dollars, 62 % des New-Yorkais, soit 5 millions de personnes, Â« nâ€™ont pas les moyens de vivre dans cette ville Â». Qualifiant dâ€™Â« imaginaire Â» un exode des plus riches si une telle taxe Ã©tait instaurÃ©e, il sâ€™est inquiÃ©tÃ© en revanche dâ€™un Â« exode bien rÃ©el Â» des classes populaires.