Les extrêmes politiques se fortifient réciproquement, au détriment de la liberté

Aux Etats-Unis, la politique trumpiste, chargée d’excès, de contradictions, de prévarication et de populisme réducteur, a éloigné les Républicains de leur ligne politique traditionnelle libérale (au sens continental et non américain) et conservatrice. Parallèlement, le Parti démocrate se gangrène dans des excès inverses. Zohran Mamdani, socialiste affirmé, a gagné la mairie de New-York et y a soutenu victorieusement trois candidats de gauche dans les primaires du Parti démocrate en vue des élections à la Chambre des représentants. Abdul El-Sayed, progressiste patenté pro palestinien anti-police (il demande la suppression de l’ICE — l’agence de l’immigration), a remporté la primaire démocrate pour se présenter au Sénat dans l’Etat du Michigan. D’autres candidats représentant l’aile gauche du parti ont été désignés dans ces primaires comme Melat Kiros (elle a battu le 30 juin, dans le 1er district du Colorado, la sortante Diana DeGette, en poste depuis près de trente ans) et Troy Jackson (investi candidat au Sénat lors de la convention de l’État, après le retrait de Graham Platner) dans le Maine.

En France, la montée du RN a servi de litière à LFI, notamment dans le front « dit » républicain des élections législatives de l’été 2024. Mais en même temps, les alliances contre nature nées au sein du Nouveau Front populaire comme les accords tacites ou explicites noués alors avec divers centristes et la Macronie ont donné raison au RN dans sa dénonciation des manœuvres et bassesses politiques, l’ont renforcé.

Il faut donc arriver à casser cette spirale endiablée qui se construit dans un accord pervers et inavoué de ces extrêmes contre les idées libérales. On n’y arrivera pas dans la réunion hétéroclite (une « grande primaire ») que propose François Bayrou contre les extrêmes. Les Français sont las de voter contre le pire. Ils aimeraient trouver un candidat bardé de convictions, défendant des idées neuves, positives, enthousiasmantes, des idées libérales peut-être ! Les partis de la droite et du centre ne peuvent gagner qu’en se rassemblant sur une ligne de pensée construite et intelligente, structurée et capable de susciter de l’espérance.