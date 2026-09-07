Les médecins généralistes se mobilisent contre la paperasse

Le Collège de la médecine générale (CMG) vient de lancer la troisième édition de « Septembre violet », un mois de mobilisation contre les demandes de certificats médicaux à faible valeur médicale.

Si l’opération se déroule en septembre, c’est bien parce que c’est au moment de la rentrée scolaire, et de la reprise des activités culturelles et sportives, que la demande de certificats médicaux bat son plein. Le retour de ces activités collectives signe aussi celui des viroses en tout genre, et donc celui des arrêts de travail courts.

Nous l’avons suggéré il y a quelques jours dans ces colonnes : les arrêts de travail de courte durée pourraient très bien se passer d’un certificat du médecin. Mais le CMG veut aller beaucoup plus loin et se débarrasser d’une grande partie de cette paperasse qui accapare un temps médical important.

Il a ainsi calculé que les médecins consacraient, en moyenne, entre 1h30 et 2 heures par semaine à remplir des certificats – soit l’équivalent de 6 à 8 consultations – dont un grand nombre sont sans fondement légal, voire illégaux. Or, si chaque généraliste libérait une consultation inutile par jour, 50.000 rendez-vous seraient rendus à la population sur l’ensemble du territoire. Soit l’équivalent d’une journée entière de passages aux urgences !

Si depuis le décret du 7 mai 2021, les clubs affiliés à une fédération sportive ne doivent plus demander de certificat médical (hormis pour les disciplines à contrainte particulière que sont la plongée, les sports de combat avec K.O., la pratique des armes à feu, les sports mécaniques terrestres et nautiques), les clubs non affiliés ne sont pas concernés. Ainsi continuent-ils souvent d’exiger un certificat annuel, à tout âge.

L’exemple de la danse est symptomatique : un mineur qui danse dans un club affilié à la Fédération française de danse n’a besoin d’aucun certificat (code du sport) ; le même mineur, dans une école de danse, doit en fournir un chaque année (code de l’éducation).

La CMG a particulièrement dans le collimateur, le certificat d’aptitude à la vie en collectivité, créé en août 2021, exigé pour l’inscription en crèche. Environ 400.000 sont produits chaque année, ce qui représente l’équivalent d’une année entière de travail pour 80 médecins généralistes.

Il n’y a pas que les hôpitaux qui croulent sous le poids de la bureaucratie. La médecine de ville aussi. Soutenons donc les médecins généralistes dans leur combat contre la paperasse inutile, qui va bien au-delà des certificats médicaux. Comme le reste de la société, ils ont besoin de simplification.