Mauvaise et bonne nouvelle pour les contribuables à haut revenu soumis à la CDHR

La mauvaise nouvelle, que chacun des intéressés connait déjà sans doute, c’est que la Contribution différentielle sur les hauts revenus qui devait être exceptionnelle a été reconduite, avec certains aménagements techniques, jusqu’à ce que le déficit public passe sous la barre des 3 % du PIB. Il n’y a rien de plus durable que les impôts provisoires ! Les contribuables concernés domiciliés en France dont le revenu fiscal de référence (RFR) retraité est supérieur à 250 000 € pour les célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les couples soumis à imposition commune et dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 % de ce même revenu, verront donc leur imposition rehaussée à 20% en 2026, comme pour les revenus de 2025.

La bonne nouvelle est que le montant de l’impôt sur le revenu pris en compte pour déterminé si le taux de 20% a ou non été atteint sera désormais majoré de la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général prévu par l’article 200 du CGI. L’objectif est de ne pas décourager les redevables de la CDHR d’utiliser ce mécanisme de défiscalisation.

Vos dons à l’IREF/Contrepoints ne pénaliseront pas votre CDHR !