Piketty veut maintenant plafonner les revenus et appauvrir tous les pays !

90% d’impôt sur le revenu, 20% sur le patrimoine, un « Fonds pour la justice mondiale » qui lève des taxes par-dessus les États ! C’est le manifeste pour la décroissance organisée et la confiscation à marche forcée, publié dans un rapport corédigé par Piketty.

Les fous du bus n’avancent même plus masqués, c’est désormais l’étalage collectiviste le plus extrême et le plus destructeur, sans aucune retenue. Le cœur du projet : croissance « quasi nulle (0 à 0,5%) » imposée à l’Europe et l’Amérique du Nord. En gros, on arrête l’enrichissement des pays développés dans le but de tirer tout le monde vers le bas. Mais on ne soigne pas la pauvreté en plafonnant la prospérité, de la même manière qu’on ne devrait pas soigner l’éducation en plafonnant le niveau de ses bons élèves.

On en revient toujours à la même erreur fondamentale de compréhension économique : la richesse n’est pas un gâteau fixe qu’on se partage, mais un flux qu’on crée. Les 5 000 € mensuels cibles visés « pour tout le monde » par Piketty existent parce que des économies libres ont innové, investi et pris des risques. Confisquer jusqu’à 90% du revenu c’est détruire le moteur qui a produit cette richesse. Car si on vous prend 90% de la valeur que vous créez, pourquoi entreprendre, investir son capital ou simplement travailler davantage ? Comment quelqu’un de sain d’esprit peut-il même envisager (et écrire) une telle proposition aussi absurde ?

Piketty a très bien compris que n’importe quel pays qui viendrait à de telles mesures confiscatoires verrait immédiatement l’ensemble de ses forces vives se barrer ailleurs ! C’est bien pour cela que son « innovation » est de les imposer au niveau mondial pour coincer tout le monde. Et il l’admet de lui-même, sa mesure est inapplicable sans un verrouillage planétaire ! Plus nulle part ou s’échapper, plus d’endroit pour créer et entreprendre librement. Le communisme et le collectivisme à l’échelle globale. La fin de la responsabilité individuelle, la fin de la créativité, la fin de l’espoir.

À l’heure de l’IA, de l’exploration spatiale, des plus grands progrès technologiques que l’humanité est au bord de vivre, les décroissants misanthropes veulent tout raser au nom de l’égalitarisme. Ils ne passeront pas.

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