McKinsey contre Piketty : pour réduire la pauvreté, le marché est plus efficace que la spoliation

A l’occasion de son centenaire, le cabinet de conseil McKinsey met en scène un monde où chaque personne sur Terre bénéficierait au moins du niveau de vie de la Suisse actuelle. Les habitants du Burundi, les plus démunis aujourd’hui selon la Banque mondiale, auraient ainsi un revenu annuel de 82.000 dollars en 2100. Bien plus que ce Thomas Piketty leur propose avec sa nouvelle lubie, dénoncée dans nos colonnes par Éric Larchevêque.

Pour assurer un revenu mensuel moyen de 5000 euros à chacun des habitants de la planète d’ici 2100, Thomas Piketty n’a d’autre solution que redistribuer l’argent des pays riches vers les pays pauvres à l’aide de taxes mondiales sur le patrimoine (avec un taux allant jusqu’à 20%) et sur les revenus (jusqu’à 90 %) des personnes aisées. Ce n’est, ni plus ni moins, que l’instauration du communisme à l’échelle planétaire, c’est-à-dire, comme l’a écrit Larchevêque, « la fin de la responsabilité individuelle, la fin de la créativité, la fin de l’espoir ».

Dans le livre publié ces jours-ci par les chercheurs du McKinsey Global Institute – « A Century of Plenty », c’est-à-dire « Un siècle d’abondance » – rien de tout cela. Seulement le « génie humain ».

Grâce à lui, on l’oublie trop souvent, la période 1925-2025, en dépit des guerres, des dépressions, des pandémies et autres crises en tout genre, a été prospère : le PIB mondial par habitant (en monnaie constante et parité de pouvoir d’achat) a été multiplié par presque 7 ; la part de la population en situation d’extrême pauvreté a été divisée par 7 ; l’espérance de vie s’est accrue de 40 ans ; le taux d’alphabétisation a été multiplié par 3 ; la population a été multiplié par 4 ; etc.

Les cent prochaines années peuvent être aussi bénéfiques pour l’humanité, à condition qu’on ne bride pas l’innovation, les investissements, la production d’énergie, les marchés, le commerce, la croissance…, toutes choses qui ont permis l’abondance au siècle dernier.

Au cours des années à venir, la population mondiale devrait continuer à croître jusqu’à 11,7 milliards d’êtres humains en 2100. Mais le PIB mondial sera 8,5 fois plus important qu’aujourd’hui et permettra de multiplier par 6 le revenu par tête.

Est-ce réaliste ? Les chercheurs du McKinsey Global Institute en sont persuadés. « L’histoire a toujours montré que les optimistes avaient raison », écrivent-ils. Quoi qu’il en soit, même si leurs prévisions ne se réalisent pas complètement, elles sont autrement plus joyeuses et palpitantes que l’avenir imaginé par Thomas Piketty.