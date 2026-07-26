Pourquoi ne pas ouvrir la liberté d’assurance santé aux Français ? Plaidoyer pour une mise en concurrence du système de santé

Dans le Journal des Libertés n°32-33, Jean-Philippe Delsol, président de l’IREF, critique le fonctionnement du système de santé français et défend l’idée d’une ouverture à la concurrence dans l’assurance maladie. Il soutient que la France dépense beaucoup pour sa santé sans obtenir des résultats satisfaisants, et que l’introduction de la liberté de choix des assureurs permettrait plus d’efficacité, de responsabilité et de qualité des soins.

L’auteur commence par souligner la forte croissance des dépenses sociales en France, passées de 14 % du PIB en 1959 à 33 % en 2021, ce qui place le pays en tête de l’Union européenne. Malgré ce niveau élevé de financement, le système de santé français reste coûteux et peu performant au regard de certains indicateurs internationaux. Les dépenses de santé atteignent environ 11,4 % du PIB, un niveau comparable aux pays les plus dépensiers de l’OCDE, mais les résultats sont jugés décevants en termes de satisfaction des patients.

Jean-Philippe Delsol compare ensuite plusieurs systèmes de santé. Il montre que des pays comme la Suisse, les Pays-Bas ou l’Allemagne obtiennent de meilleurs niveaux de satisfaction pour des dépenses parfois inférieures. Par exemple, la France affiche un taux de satisfaction d’environ 60 %, contre près de 90 % en Suisse. Il en déduit une inefficacité du modèle français, malgré la couverture universelle.

L’article distingue trois grands modèles d’organisation : le modèle beveridgien (services publics financés par l’impôt), le modèle bismarckien (assurance sociale obligatoire comme en France ou en Allemagne), et les systèmes à assurance privée obligatoire comme en Suisse ou aux Pays-Bas. Ces derniers introduisent une concurrence entre assureurs privés encadrés par l’État, tout en garantissant une couverture universelle.

L’auteur insiste sur un point central : le système français n’est plus réellement assurantiel mais largement fiscalisé. Les cotisations sont de plus en plus remplacées par des impôts et contributions, ce qui dissocie le lien entre paiement et couverture. Cette situation réduirait la responsabilisation des assurés et encouragerait une consommation excessive de soins.

À partir de ces constats, Jean-Philippe Delsol propose plusieurs pistes de réforme. Il suggère d’introduire une concurrence entre assureurs, de responsabiliser davantage les patients par des franchises et un reste à charge accru, de privatiser certains hôpitaux, et surtout d’ouvrir la possibilité de choisir librement son assurance santé, comme aux Pays-Bas ou en Suisse. Il propose également une mise en œuvre progressive, en commençant par les indépendants ou les revenus les plus élevés.

En conclusion, l’auteur défend l’idée qu’une couverture universelle peut être maintenue, mais qu’elle devrait être organisée dans un cadre concurrentiel afin d’améliorer l’efficacité et la satisfaction des patients. La liberté de choix en matière d’assurance santé permettrait de mieux maîtriser les coûts tout en renforçant la qualité des soins, à l’image de certains pays européens comparables.

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