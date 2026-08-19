Quand l’impôt fait fuir la richesse

Une étude réalisée par Pierre Andrews avec, notamment, Nathalie Janson pour le collectif Trop c’est trop, publiée fin juin 2026, observe, non sans raison, que la taxe Zucman à 2% censée, selon son auteur, rapporter de 15 à 25 Md€ par an à la France, coûterait sans doute plus qu’elle ne rapporterait !

Déjà, l’impôt minimum effectif de 15% instauré en 2024 par une cinquantaine de pays, dont la France, sur les bénéfices des multinationales n’aurait fait progresser leur taux d’imposition effectif que de 1 ou 2% en 2024, deux fois moins que prévu. En attendant peut-être que les multinationales réorganisent la localisation de leurs investissements matériels et humains ailleurs pour réduire à nouveau leur taux global d’imposition. Mais sans attendre, cette imposition minimale a créé des distorsions au profit des Etats-Unis qui ont négocié au sommet du G7 du 28 juin 2025 une exemption de cet impôt pour leurs multinationales au prétexte qu’elles font déjà l’objet d’un taux minimum d’imposition sur leur bénéfice mondial de 12,5%.

Ces impôts qui s’ajoutent les uns aux autres risquent surtout de tarir la richesse. Nous avons indiqué récemment que selon les données publiées par Henley & Partners dans son tableau Country Wealth Flows 2025, la France a enregistré en 2025 un solde net de 800 millionnaires qui ont quitté le pays. Moins de millionnaires, c’est moins de dépenses en France, moins d’emplois, moins d’investissements…