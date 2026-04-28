RigiditÃ© du marchÃ© du travail et accidents du travail :Â  la France est en tÃªte du classement

Ce mardi Ã©tait la journÃ©e internationale de la sÃ©curitÃ© et la santÃ© au travail, instaurÃ©e en 2003 par lâ€™agence de lâ€™ONU spÃ©cialisÃ©e Organisation internationale du travail. Lâ€™occasion de faire le point un peu partout dans le monde sur ce flÃ©au, avec le traditionnel appel des syndicats Ã la mobilisation.

La France est mal classÃ©e parmi les pays riches, avec 1 297 dÃ©cÃ¨s liÃ©s au travail en 2024, chiffre qui englobe les maladies jugÃ©es dâ€™origine professionnelle, dont 764 accidents du travail mortels, record rÃ©cent, principalement liÃ©s Ã des malaises, des accidents de la route, lâ€™utilisation dâ€™Ã©quipements de travail ou engins dangereux ou encore Ã des chutes de hauteur. La France reste championne europÃ©enne de la mortalitÃ© au travail avec environ 3,6 dÃ©cÃ¨s pour 100 000 travailleurs vs 1,63 en moyenne dans lâ€™Union, malgrÃ© un Code du travail ultra-dense, des cotisations AT-MP obligatoires, une inspection du travail, et des comitÃ©s dâ€™entreprises spÃ©cifiques obligatoires, CHSCT/CSE. Comme quoi la rÃ¨glementation Ã outrance ne rÃ©sout pas grand-chose.

La rigiditÃ© du marchÃ© du travail (coÃ»t du licenciement, complexitÃ© du CDI) encourage la sous-traitance et lâ€™intÃ©rim, qui exposent davantage les profils jeunes/prÃ©caires. Le systÃ¨me de cotisations mutualisÃ©es manque dâ€™incitations marchÃ© rÃ©elles (bonus-malus individualisÃ© insuffisant). Lâ€™approche bureaucratique et collective dÃ©responsabilise employeurs et salariÃ©s.

Des pays plus flexibles, comme les Pays-Bas, ou lâ€™Allemagne obtiennent de meilleurs rÃ©sultats avec moins de rÃ¨gles centralisÃ©es. Lâ€™intÃ©rÃªt dâ€™une vraie concurrence dans la prÃ©vention (assureurs privÃ©s, modulation forte des cotisations selon le risque rÃ©el de lâ€™entreprise) et dâ€™une responsabilisation individuelle (droit de retrait effectif, incitations fiscales pour la sÃ©curitÃ©) semble Ã©vident au vu des rÃ©sultats des pays de lâ€™OCDEâ€¦