Sur un an, la dette a augmenté de 4,1 points de pourcentage, un record depuis la crise du Covid

Si l’on se réfère aux chiffres de l’INSEE, le ratio de la dette publique atteint 117,5 % du PIB, soit le deuxième niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2000. Plus inquiétant encore : sur un an, la dette a augmenté de 4,1 points de pourcentage, ce qui constitue sa plus forte hausse depuis la période T1 2020-T1 2021.

Sur deux ans, l’augmentation atteint 7,5 points de pourcentage. Là encore, il s’agit d’un record depuis le premier trimestre 2000, à l’exception des deux principales périodes de crise survenues depuis lors : la crise financière de 2008 et la crise du Covid-19.