Trump ne peut pas fermer l’œil tant qu’il n’a pas inventé de nouveaux droits de douane

Un récent sondage réalisé par Fox News montre que 71 % des Américains désapprouvent la manière dont Trump gère l’économie du pays. Même ceux qui ont voté pour lui considèrent (à 42%) qu’elle ne va pas dans le bon sens. Ce n’est pas étonnant. L’arme fatale de leur président, les droits de douane, ont eu pour conséquence de faire augmenter les prix et il n’y a toujours pas trace des emplois industriels qu’il avait promis de créer. Malgré tout, il persiste et signe. Le représentant américain au commerce a annoncé l’instauration de nouveaux droits, de 10 % à 12,5 %, sur une soixantaine de pays qui, affirme le Bureau du commerce, omettent d’« imposer et de faire respecter efficacement une interdiction des importations en provenance des pays utilisant le travail forcé ». Ces pratiques déloyales créent « une situation où les travailleurs américains sont contraints de se battre pour leur place sur le marché mondial », assène Jamieson Greer, représentant américain au commerce. La taxe sera de 10% pour les pays qui affichent une éthique qu’en réalité ils bafouent : le Canada, Équateur, Union européenne, Indonésie, Mexique et Pakistan. Elle sera de 12,5% pour tous les autres, dont le taux d’imposition est de surcroît jugé insuffisant. Tout cela est arbitraire et certains pays comme le Pakistan et l’Indonésie, pourtant soupçonnés de tolérer le travail forcé et le travail des enfants, bénéficient d’un taux tarifaire inférieur à celui qui est appliqué à la Suisse, au Royaume-Uni et à l’Australie. Comprenne qui pourra. Mais y a-t-il quelque chose à comprendre ? Les propos de Trump sont rarement très cohérents, sans compter qu’il peut changer d’avis d’un jour à l’autre.

Le plus probable est que la Cour suprême invalide ra ces nouveaux droits de douane, comme elle l’avait déjà fait en février dernier. Il est probable aussi que le déficit commercial continuera de se creuser (comme en 2025), les prix d‘augmenter et les emplois dans l’industrie de disparaître. Cela suffira-t-il pour stopper Trump dans sa surenchère de droits de douane ?