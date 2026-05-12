Alors que le taux de chômage des jeunes a augmenté et frôle les 20 %, l’État lance un énième « plan »

Depuis plusieurs années, la France s’enfonce dans une crise du chômage dont les jeunes sont loin d’être épargnés. Entre 2021 et 2025, le chômage des 15-24 ans est passé de 18,9 % à 19,7 %, soit une hausse d’environ 0,8 point (+4,2 % en quatre ans). Pour mieux comprendre dans quelle situation se trouve l’Hexagone, sur cette même période, le chômage des 15-24 ans a diminué de presque 9 % au sein de l’Union européenne, passant de 16,7 % à 15,2 %, soit une baisse de 1,5 point.

Comme à son habitude, convaincu de son rôle indispensable, l’État entend intervenir pour corriger la situation. Le jeudi 7 mai 2026, quatre ministères ont ainsi présenté le « plan d’accélération pour l’emploi des jeunes » : le ministère du Travail et des Solidarités ; le ministère de l’Éducation nationale ; le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace ; et le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.

Ce plan s’articule autour de trois axes :

Accompagner l’orientation des jeunes, les former, les sensibiliser aux métiers qui recrutent Rapprocher les jeunes de l’entreprise, tout en renforçant la sécurité au travail

Prévenir les ruptures de parcours et engager les jeunes dans des parcours individualisés et intensifs

À la lecture des mesures proposées, difficile de ne pas constater une nouvelle fois la tentation interventionniste de l’État. S’il s’agissait uniquement d’informer sur le marché du travail à travers des outils comme « Inserjeunes » ou « Insersup », la démarche pourrait se comprendre. Mais le plan va bien au-delà. Parmi les leviers de ce premier axe figure notamment « l’anticipation des besoins du marché du travail et l’adaptation de l’offre de formation ». L’État est-il le mieux placé pour anticiper le marché ? Non. On peut d’ailleurs le remarquer : parmi les compétences anticipées par le plan figurent celles liées à la transition écologique. Ce plan, en plus d’être interventionniste, est aussi idéologique.

L’État propose également de « favoriser les formations courtes et professionnalisantes pour accélérer l’accès au marché du travail ». Ces fameuses formations, qui coûtent de l’argent et qui, de manière générale, n’ont pas toujours fait preuve d’une grande efficacité.

Si d’autres mesures concernent l’insertion des jeunes en difficulté, la santé ou encore la sécurité, le rôle des employeurs, pourtant indispensable, reste largement en retrait. Les employeurs sont essentiellement invités à se conformer aux obligations du Code du travail en matière de sécurité et d’emploi des étudiants.

Une fois encore, l’État se trompe de levier. Pour permettre à la jeunesse de retrouver le chemin de l’emploi, une réforme profonde des écoles est essentielle, notamment par davantage de concurrence afin de mieux coller aux réalités du marché, tout comme une baisse des charges pesant sur les employeurs, afin de faciliter les recrutements d’une jeunesse qui souhaite s’élever par le travail.