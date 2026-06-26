Le ministre de l’Economie, Roland Lescure, a reconnu vendredi que l’exécution du budget 2026 allait « être très compliquée ». En clair, la collecte fiscale sera en deçà des attentes étant donné que les Français subissent déjà la plus forte pression fiscale de la planète, et les dépenses publiques sont en plein dérapage, après que la Cour des comptes a tiré la sonnette d’alarme sur ce point jeudi.

« La Cour des comptes a raison, l’exécution (du budget) 2026, elle va être très compliquée, et évidemment la préparation du budget 2027 ne va pas être simple », a déclaré le ministre sur France Culture. La Cour des comptes a rendu jeudi un rapport alarmant sur les finances publiques de la France, la présidente de la première chambre Carine Camby indiquant que « tous les signaux sont au rouge ». M. Lescure a souhaité qu’on « fasse tout » pour tenir l’engagement de limiter le déficit public à 5% cette année. Ce qui sous-entend qu’il ne sera pas tenu, les analystes s’attendant à un déficit beaucoup plus élevé. Si le Premier ministre a promis de ne pas augmenter les impôts l’an prochain, la Cour des comptes juge cet engagement « pas crédible ».

L’Etat français a collecté 38 Md€ d’impôts supplémentaires sur les Français en deux ans mais le déficit bat des records, la dette a dépassé 3 620 Md€ et les seuls intérêts à rembourser coûtent désormais 77 Md€ par an. Ce qui est largement plus que le budget de l’Education nationale et sept fois plus que celui de la justice, pourtant la mission qui, historiquement, donne sa légitimité à l’Etat.

Le tout sur fond de délitement fort des missions régaliennes de l’Etat, comme l’illustrent presque chaque jour des meurtres et viols commis par des gens ayant fait l’objet de multiples plaintes non traitées à temps (affaires Louis, Lyhanna, etc). Où va l’argent ? A ce sujet, où est passé l’argent, estimé à 55 milliards d’euros cumuléS sur la période, tiré de la suspension du lundi de Pentecôte comme jour férié, censée depuis 2003 permettre d’équiper les centres pour personnes âgées ? Il est vrai que sévit en France, dans les médias, mais aussi la Haute administration, un lobby d’écologie punitive qui prétend depuis des années que la climatisation des logements devrait être taboue car elle contribuerait au réchauffement climatique. Trois remarques à ce sujet ; d’une part, la « clim » se contente de déplacer la chaleur de l’intérieur d’un bâtiment vers l’extérieur, sans donc augmentation globale, d’autre part s’il est légitime de réchauffer un logement en hiver pourquoi ne le serait-il pas de le refroidir en été, enfin les adversaires de la clim se gardent bien de la désactiver quand ils prennent leur voiture.