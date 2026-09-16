Dividendes : les élus LFI ne comprennent décidément rien à l’économie de marché

La France est le pays d’Europe dans lequel le montant des dividendes versés a été le plus élevé au second trimestre 2026, à hauteur de 70,4 milliards de dollars (plus de 61 milliards d’euros), devant l’Allemagne (51,3 milliards de dollars) et la Suisse (34,6 milliards). Ce record s’explique principalement par un dividende exceptionnel versé par l’entreprise Bolloré et par la progression de 5,1 %, en glissement annuel, des dividendes par action de Sanofi.

La médiatisation de ce chiffre a donné lieu au festival de l’inculture économique, sponsorisé par La France insoumise (LFI). Après « les milliardaires sont des nuisibles », l’eurodéputée Manon Aubry a déversé ses paroles fielleuses sur les actionnaires, qu’elle compare à des voleurs : « 61 milliards pris du travail de centaines de milliers de salariés qui aujourd’hui peinent à se nourrir et subissent l’envolée du prix de l’essence. » Pour le député LFI-NFP Emmanuel Fernandes, une telle somme est la preuve que le gouvernement se moque de nous et que les actionnaires s’enrichissent sur le dos des Français. « Ça suffit ! » a-t-il affirmé sur X. LFI sera là en 2027 pour instaurer un « juste partage des richesses ».

Ces déclarations montrent l’étendue de l’ignorance économique des élus LFI, et ce à plusieurs titres :

Les dividendes ne sont pas volés aux salariés ; ils sont la contrepartie de l’investissement des actionnaires dans le capital de l’entreprise. Sans investissement, pas d’emploi, pas de salaires. Opposer les actionnaires aux salariés est donc un non-sens : les uns apportent du capital et supportent le risque financier, les autres apportent leur travail. L’entreprise a besoin des deux.

Des millions de Français sont eux-mêmes actionnaires : assurance-vie en unité de compte, PEA, CTO, PER, épargne salariale… L’Association française de la gestion financière (AFG) estime d’ailleurs qu’ils étaient près de 13,2 millions à bénéficier de l’épargne salariale ou d’épargne retraite d’entreprise en décembre 2025. Les dividendes ne sont pas seulement une affaire de milliardaires : ils peuvent aussi contribuer à la rémunération de l’épargne des salariés et des futurs retraités.

Le versement des dividendes n’enrichit pas les actionnaires : le jour du détachement, le cours de l’action baisse mécaniquement du montant distribué, l’actionnaire échange une fraction de la valeur de son titre contre du cash. L’opération est neutre pour son patrimoine, et même négative une fois l’impôt acquitté. Ce qui enrichit l’actionnaire, ce n’est pas le versement, c’est la valeur créée par l’entreprise ce qui suppose précisément qu’elle investisse et qu’elle emploie.

Il faudrait donc expliquer aux élus LFI une notion élémentaire : le capital n’est pas l’ennemi du travail. Les 61 milliards d’euros distribués ne sortent pas des salaires pour remplir les poches des actionnaires ; ils correspondent à la rémunération d’un capital investi, et une partie de ce capital appartient directement ou indirectement à des millions de Français. Punir ceux qui apportent ce capital, comme le veut ce parti de crypto-bolchéviks, ne crée pas davantage de richesse, mais risque surtout de rendre l’investissement moins attractif.