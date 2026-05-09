En France, les entreprises multinationales représentent 38 % de l’emploi, un niveau nettement supérieur à la moyenne européenne et de l’AELE

Selon Eurostat, en 2024, 51,6 millions de personnes dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE travaillaient au sein de groupes multinationaux, soit environ 30 % de l’emploi total dans l’économie marchande.

Avec un taux de 38 %, la France se situe donc bien au-dessus de cette moyenne et figure parmi les six pays européens et de l’AELE où la part de l’emploi dans les multinationales est la plus élevée.

À titre de comparaison, les niveaux les plus importants sont observés au Luxembourg (54 %), ainsi qu’en Tchéquie et en Suède (44 % chacun).