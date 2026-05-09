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samedi 9 mai 2026

En France, les entreprises multinationales représentent 38 % de l’emploi, un niveau nettement supérieur à la moyenne européenne et de l’AELE

Temps de lecture : < 1 minute

Selon Eurostat, en 2024, 51,6 millions de personnes dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE travaillaient au sein de groupes multinationaux, soit environ 30 % de l’emploi total dans l’économie marchande.

Avec un taux de 38 %, la France se situe donc bien au-dessus de cette moyenne et figure parmi les six pays européens et de l’AELE où la part de l’emploi dans les multinationales est la plus élevée.

À titre de comparaison, les niveaux les plus importants sont observés au Luxembourg (54 %), ainsi qu’en Tchéquie et en Suède (44 % chacun).

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