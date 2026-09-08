Incapable de tenir ses comptes, l’État veut faire les poches des épargnants

Le budget 2027 n’est pas encore prêt que, déjà, les « pistes » fuitent. La dernière en date, lancée lundi 7 septembre par le ministre de l’Économie Roland Lescure sur RTL : taxer l’épargne salariale au-delà de 3 000 euros par an. Matignon a aussitôt démenti tout arbitrage, Sébastien Lecornu s’agaçant sur X de « fuites » qui ne sont « ni des annonces ni des ballons d’essai ». Reste que l’idée est sur la table, après le gel des retraites et le rabotage de l’abattement des retraités. La méthode n’est pas nouvelle : on invente de nouvelles taxes. Dans ce domaine au moins, la France bat des records d’innovation et de productivité !
Ce ne serait pas la première razzia. Fin 2025, la « flat tax » sur les revenus du capital est passée de 30 % à 31,4 % via la CSG, avec une surtaxe portant certains prélèvements à près de 22 %. On avait même voté, avant de l’abandonner, un « impôt sur la fortune improductive » visant les fonds en euros. À chaque budget, l’épargne est la variable d’ajustement.
Or, taxer l’épargne, c’est frapper une deuxième, souvent une troisième fois, un argent déjà imposé. L’épargne n’est pas un privilège : c’est du revenu qu’on a choisi de ne pas consommer, prélevé une première fois à la source, puis de nouveau sur ses fruits, et bientôt sur son stock. On punit très exactement la vertu que l’on prétend encourager : la prévoyance.
L’épargne salariale est, de surcroît, la pire des cibles. C’est l’outil qui associe le salarié à son entreprise, qui permet à un employé modeste de se constituer un capital, et qui alimente l’investissement productif dont la France manque cruellement. La taxer, c’est décourager d’un même geste l’épargne des modestes et le financement des entreprises.
Car le problème n’a jamais été un déficit d’impôts — la France détient le record mondial des prélèvements — mais un excès de dépenses. La France taxe d’ailleurs déjà le patrimoine à hauteur de 3,67 % de son PIB, contre 1,89 % en moyenne dans l’OCDE — près du double. Taxer l’épargne pour combler le trou, c’est soigner le symptôme en aggravant le mal : moins d’investissement, moins de croissance, et cette fuite des capitaux que les chiffres confirment déjà — 800 millionnaires ont quitté le pays en 2025.
À force de rétroactivité et de taxes nouvelles chaque semaine, l’État envoie un message clair à ceux qui mettent de l’argent de côté : ne le faites pas, ou faites-le ailleurs. Le vrai luxe, en France, n’est plus de dépenser : c’est d’épargner sans se faire rattraper. Un État incapable de tenir ses propres comptes ferait mieux de balayer devant sa porte.
7 réponses
Il y a des pistes d’économies connues, mais ils ont besoin d’argent maintenant pour continuer leur gabegie idéologique.
Pas que, vous les journaleux allez donc un peu hors des chemins battus et regardez ce qui se passe dans les collectivités locales pour exemple les déchetteries sont devenues des monstres qui rebutent les citoyens, contrôles des entrées, contrôle des décets at partout un nombre incalculable de JEUNES 30/35 dans la force de l’âge voir moins de 30 ans les mains dans les poches à regarder et à leur apprendre à bien glander dans les services publics au lieu de laisser de telles places aux plus anciens mais la carrière dans le public fini comme chef de quelque chose qui parfois n’existe pas. Cherchez également le nombre de jours de congé ayant droit ASA? RTT, et autres droit qui avec les vacances et les ponts divers et variés leur attribue entre 3et 4 mois de vacances par an. Cas de figure qui fait que l’on manquera toujours de moyens et ils n’auront jamais assez d’argent pour s’adonner aux loisirs et à la mode universselle. Certains prétendent que nous sommes dans un pays communiste peut-être pas nous sommes avant tout dans un pays devenu fainéant et cultivé comme tel par le monde politique et public arrivé au point de vouloir piller tout ce qui reste à ceux qui ont bossé pour faire la gloire de la France appelé aussi les trente glorieuses qui ne se sont faits que par le travail. Tout le reste n’est que foutaise pour continuer à amuser et produire des fainéants.
Comment peut on avoir de si hautes fonctions et d’être aussi incapables de gerer un budget. Le peuple travaille et gère son budget au mieux afin au d’avoir de l’épargne au cas où…. Et cet état obèse est incapable d’en faire autant. Il ne sait que ponctionner le travail des autres et leur épargne pour dépenser encore plus et vivre grassement de salaires honteusement élevés vu les résultats de leur gestion. Ça n’était pas la peine de renverser la royauté pour faire pire car au moins les rois aimaient la France ….
« C’est l’outil qui associe le salarié à son entreprise, qui permet à un employé modeste de se constituer un capital, »
Voilà précisément ce qu’il faut interdire dans l’idéologie socialiste: se constituer un capital. Voilà le péché originel. L’homme ne doit jamais se constituer un capital propre mais vivre au jour le jour des subsides de l’Etat, et donc à sa dévotion et sous son absolu contrôle.
La monstrueuse machine étatique s’auto-alimente au fur à mesure qu’elle s’engraisse et a de plus en plus de besoins !
Que l’on commençe par fermer les robinets de sa folie dépensière qui nous montre quotidiennement que nos dirigeants n’ont rien compris du message de restrictions et d’efforts qu’il voudrait faire passer.
et puis zut j’en ai marre d’écrire toujours les mêmes choses…
j’arrête là !
Sur la route de l’effondrement le point de non-retour est dépassé lorsque la majorité des èlecteurs reçoivent plus de l’État qu’ils ne contribuent. Dans cette situation ils vont élire des représentants consentant pour eux à maintenir leur supposé avantage en bridant de plus en plus la minorité qui les fait vivre.
Le pouvoir n’est ni â l’Élysée ni au gouvernment mais au parlement qui fait la loi. L’équilibre exécutif/législatif/judiciaire est rompu, la DDHC ignorée et la démocratie ne sert plus qu’á consolider l’incompétence.
A ce point après 45 ans de chute libre le seul espoir serait une prise de conscience ultra rapide par la population enfin instruite des méfaits inévitables du pillage « redistributif » à la française.
On dirait qu’ils font tout, à l’instar des allemands, pour faire gagner l’extrême droite, en l’occurrence Marine Le Pen !