Jean-Luc Mélenchon veut nationaliser… le temps

Après les banques, les autoroutes et les grandes entreprises, Jean-Luc Mélenchon s’est trouvé une nouvelle lubie : la nationalisation du temps, présentée comme une « grande et foudroyante proposition » lors d’un meeting à Paimpont le 14 juillet. Sous les applaudissements, le leader de La France insoumise a développé sa pensée : « Comment se fait-il qu’en nationalisant le tiers de l’industrie et toutes les banques, on n’ait pas fait un mètre de terrain en direction du socialisme ? (…) Ce qu’il nous faut, c’est organiser sur une autre base le compromis social. »

Selon Jean-Luc Mélenchon, les nationalisations de 1981 n’ont pas échoué parce que l’économie administrée était moins efficace que l’économie de marché. Elles auraient échoué parce qu’elles n’étaient pas accompagnées d’un véritable plan auquel les entreprises auraient été contraintes d’adhérer. Désormais, seules celles qui entreront dans le plan avec des exigences de production, de qualité, de traitement des travailleurs et de l’environnement, recevront des aides publiques ; les autres en seront privées : « Ou bien il y a une contrepartie, ou bien il n’y a pas d’argent. (…) On parle de deux cent dix milliards. »

À écouter M. Mélenchon, on comprend finalement que son objectif n’est pas de nationaliser le temps, mais de faire de la France la première « République écologique du monde. » Comment ? Par la création d’« écorégions » conçues pour répondre aux impératifs de la transition écologique. Elles seraient ainsi « la matrice de base pour alerter, prévoir, organiser, consulter, savoir par quel bout prendre les problèmes et s’assurer qu’on ne viole pas la loi, que l’on ne jette pas n’importe quoi, n’importe où, n’importe comment, que l’on ne bétonnise pas tout ce qui bouge, que l’on ne coupe pas tout ce qui vit. »

Avec ou sans vernis écologique, l’idée n’est pas nouvelle : la planification a été expérimentée au XXème siècle en Union soviétique, dans ses États satellites, ou encore dans la Chine maoïste. Partout, la promesse de remplacer les décisions dispersées de millions d’individus par une coordination décidée par l’État a systématiquement échoué. Elle s’est traduite, en pratique, par des inégalités structurelles entre la bureaucratie d’État, au niveau de vie élevé, et le reste de la population, confronté à des pénuries et à de la famine. Les raisons de cet échec ont été expliquées par des économistes comme Ludwig von Mises et Hayek : sans liberté des prix pour refléter l’offre et la demande, l’État n’a pas accès à l’information nécessaire pour savoir quelles ressources utiliser, en quelle quantité et pour quels usages. Cette impasse inhérente au socialisme réfute l’argument selon lequel la planification a échoué parce qu’elle n’aurait pas été faite « correctement » ou par les bonnes personnes. Jean-Luc Mélenchon n’est pas omniscient, pas plus que les planificateurs avant lui. Rebaptiser la planification « nationalisation du temps » ne changera pas son résultat : l’économie administrée échoue moins par manque de volonté que par impossibilité.