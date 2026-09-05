Le PIB français stable au deuxième trimestre 2026 alors qu’il augmente dans les autres grands pays européens

L’économie française marque le pas : le PIB est resté stable au deuxième trimestre 2026, après avoir reculé de 0,2 % au trimestre précédent. L’acquis de croissance pour 2026 s’établit à seulement +0,3 %. Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages par unité de consommation a, lui, chuté de 0,6 %, tandis que leur taux d’épargne est passé de 17,9 % à 17,2 %. La France fait ainsi moins bien que ses voisins européens : le PIB a progressé de 0,2 % en Italie, 0,4 % au Royaume-Uni et 0,3 % en Allemagne au deuxième trimestre. Ces chiffres témoignent d’une économie française à la croissance particulièrement atone. Une fois de plus…