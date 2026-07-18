Le rendement de l’OAT française à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 2008

Selon Trading Economics, le rendement de l’OAT (obligation assimilable du Trésor) française à 30 ans a atteint un nouveau sommet le 16 juillet 2026, s’établissant à 4,73 %. Il s’agit de son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008, période durant laquelle il avait culminé à 5,07 %.

Sur l’échéance à 10 ans, le rendement de l’OAT évolue également à des niveaux inédits depuis plusieurs années, autour de 3,95 %, au plus haut depuis 2009.

Cette évolution montre une montée des inquiétudes des investisseurs concernant les finances publiques, une dette à 117,5 % du PIB au premier trimestre 2026, et l’approche du débat sur le budget 2027, l’élection présidentielle de 2027 compliquant les réformes budgétaires. La dégradation des perspectives économiques du pays alimente aussi une défiance croissante vis-à-vis de la France.