Le RN veut interdire le port du voile islamique

Les débats de la prochaine élection présidentielle risquent d’être longs et houleux. Dimanche 30 août, le député RN Jean-Philippe Tanguy a confirmé que si le RN arrivait au pouvoir, les femmes qui portent le voile islamique seraient sanctionnées d’une amende, au même titre que les automobilistes qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Entre 60 % à 70 % de Français considéreraient, selon lui, que le voile n’est pas qu’une question de liberté vestimentaire, mais le symbole de l’idéologie islamiste. Son interdiction se justifierait donc par « solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées de le porter et qui meurent pour avoir cette liberté ». Elle poserait toutefois plusieurs obstacles très concrets. Pour Rudy Manna, porte-parole du syndicat UNSA Police, « on a bien d’autres choses à faire que ce genre de contravention » qui ont très peu de chance d’être payées, (sans oublier le risque d’agitation, dans certains quartiers, lors d’un contrôle).
Par ailleurs, une telle interdiction se heurterait sans aucun doute à plusieurs grands principes constitutionnels. Tout d’abord, la laïcité impose la neutralité de l’État, pas celle des citoyens dans l’espace public. Ensuite, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) protège notamment la liberté d’opinion et la liberté d’expression, tandis que le libre exercice des cultes est garanti par le principe de laïcité. L’État n’a pas vocation à décider quels signes religieux un citoyen peut porter dans la rue dès lors qu’ils ne portent pas atteinte aux droits d’autrui. En l’état, la loi sanctionne, depuis 2010, la dissimulation de son visage dans l’espace public, ce qui va bien au-delà du seul port du voile islamique.
Marine Le Pen semble avoir conscience de cette difficulté puisqu’elle envisage de passer par référendum. Mais le référendum n’est pas un passe-droit constitutionnel. L’article 11 de la Constitution ne permet pas au Président de soumettre n’importe quelle question aux Français : elle doit se limiter à l’organisation des pouvoirs publics, aux réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale, ainsi qu’aux services publics. Or, une interdiction générale du voile relève davantage des libertés publiques et d’une question de société que de l’organisation des pouvoirs publics ou de la politique sociale.
Même si une loi parvenait à contourner le contrôle du Conseil constitutionnel, elle resterait soumise aux engagements internationaux de la France. Une personne verbalisée pourrait contester la sanction devant un juge en invoquant la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui protège la liberté de pensée, de conscience et de religion en son article 9 et interdit toute distinction fondée sur la religion en son article 14.
Le plus étonnant dans cette affaire est peut-être que le RN prétend défendre les libertés des femmes en demandant à l’État de leur dicter leur tenue vestimentaire. Combattre les pressions islamistes qui imposent le voile est une chose. Interdire aux femmes musulmanes de le porter en est une autre.
21 réponses
Invraissemblable, tristes perspectives … Et Marion a rejoint le parti de sa tante… Quand une représentante de l’autre parti sort un livre déjà en tête des ventes.
Sûr que certaines vérités dérangent
Une sottise de Tanguy. C’est inapplicable et inutile, dailleurs il a déjà fait marche arrière. Il ferait mieux de lutter contre l’excision des filles, autrement plus grave et toujours pratiquée en secret chez quelques fanatiques.
» En l’état, la loi sanctionne, depuis 2010, la dissimulation de son visage dans l’espace public, ce qui va bien au-delà du seul port du voile islamique. »
En effet, il suffirait de faire appliquer la loi.
perso, je suis pour l’interdiction de tout signe religieux dans l’espace public, toute religion. Afficher sa religion n’est pas laïc et perso je ressens ces affichages comme une agression et une impolitesse.
Afficher sa religion, porter sa croix, sa kippa ou son voile n’est pas contraire à la laïcité. Encore une fois, la neutralité de l’État n’est pas la neutralité des individus dans l’espace public. Je vous invite à vous renseigner sur la loi de 1905. Enfin, le ressenti n’est pas un critère pour interdire un vêtement.
Vous semblez oublier que le port du voile est discriminatoire pour les autres femmes qui ne le portent pas et qui donc sont désignées impures, donc violables
Désignées par qui ? Vous êtes dans la tête des gens ?
Vous méconnaissez le nature ontologique de l’islam qui n’est pas le « catholicisme des arabes » :
Le voile est une prescription obligatoire que la charia impose aux femmes musulmanes (Sourate 33 verset 59) : « Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront ainsi d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »
https://quran.com/fr/les-coalises/59
Le voile n’est pas un bout de tissus mais un bout de Charia🧕 qui met une cible 🎯 sur celles qui ne le portent pas. Il doit être interdit pour des raisons de sécurité car il sépare les femme « libres » (voilées) et les femmes « esclaves » (têtes nues) qui peuvent être violentées 🤷♂️.
https://x.com/MichelFayad/status/2094534604913062031?s=20
Les 🚺 🇮🇷 meurent pour l’enlever.
L’islam n’est pas le « catholicisme des arabes ». Sans blague ? Pour le reste, j’en ai bien conscience.
Vous voulez changer la Constitution ?
Il faut, bien sur, interdire le voile qui n’est qu’une manière parmi tant d’autre pour l’islam d’imposer sa loi en France. Il faut également interdire le hallal qui poursuit le même objectif.
Du coup je verrai pas la légitimité de cette interdiction tant que c’est permis de porter des vêtements avec des symboles soviétiques ou des portraits du Che. Quand on voit comment l’extrême gauche radicale devient de plus en plus intolérante
En France il faut fermer sa bouche et tout accepter, j’aimerai vivre en France sans avoir tous les jours à croiser de plus en plus de femmes voilées, des jeunes qui jettent les papiers parterre ainsi que les canettes en alu de toutes sortes de boissons, Le laxisme et l’immobilisme de l’état est flagrant, aucun problème pour taxer imposer, mais pour vivre tranquillement dans un environnement respectable et respecté là comme par pur Azar c’est pas possible il y a toujours un problème juridique, continuer, quand votre fille ou vous petite fille sera obliger de se voiler pour sortir, vous vous poserez peut-être les bonnes questions.
En France, il n’y a pas si longtemps, l’Église exerçait le pouvoir temporel et le Roi tenait son pouvoir de la grâce de Dieu. De nos jours, la plupart des États se réclament encore d’une religion : le Président américain prête serment sur la Bible, le Roi britannique est aussi le chef de l’Église anglicane, et le Président russe est très proche des autorités orthodoxes : la laïcité n’est pas la norme dans le monde, c’est une spécifié française.
De façon comparable, l’Islam n’est pas seulement une religion, il constitue aussi le pouvoir temporel d’organisation et de réglementation de la société, d’où le terme d’ « État Islamique ». L’Islam est donc par nature incompatible avec une autre organisation étatique, spécifiquement la République en France. Il ne faut donc pas s’étonner que des islamistes s’attaquent aux représentants de l’État ou à ses symboles. On notera d’ailleurs que les attentats ou les dégradations commis par des islamistes n’ont jamais faits l’objet de compassion de la part des autorités musulmanes, notamment de la Mosquée de Paris. Un silence qui en dit long sur leur soutien tacite, logique dans ce contexte. Dans ce cadre, le voile n’est pas un attribut vestimentaire anodin, il n’est pas seulement un signe religieux, mais un étendard revendicatif de cet État qui ambitionne de remplacer la République.
Arrêtons donc de parler de laïcité à propos du voile, c’est un drapeau politique.
Ce que vous dites sur la Mosquée de Paris et les attentats islamistes est tout simplement faux : https://www.grandemosqueedeparis.fr/post/communique-commemorations-en-hommage-aux-victimes-des-attentats-du-13-novembre-2015
Notre civilisation a le droit d’être respectée et dans notre civilisation la femme est égale à l’homme. Donc OK pour le voile, mais seulement si les hommes musulmans le portent aussi!
Si non pas de voile, ni pour les hommes ni pour les femme.
Oui !
Il est tellement évident pour un libéral de répondre à ce genre de proposition.
Encore une mesure démagogique et clienteliste du RN, qui est totalement inapplicable
La police nationale comme municipale ont bien d autres chats à fouetter ( trafics de drogues en plein boum, islamisme conquérant, homejacking, refus d optemperer, manifs sauvages, rave party…)
le voile n’est pas qu’un simple affichage c’est une provocation
« La kippa n’est pas qu’un simple affichage, c’est une provocation ». Il y en a en France qui n’osent plus la porter par peur de se faire agresser. On applique la même logique aux musulmans ?
Personnellement je considère que c’est surtout le marqueur d’un manque d’assimilation.
Le Pen cache la vacuité de son programme par un buzz avec une proposition qui n’est pas réaliste (même les syndicats policiers le disent) et qui devrait « se contenter » d’appliquer strictement la règle de neutralité des services publics : absence de signe religieux dans tous les organismes qui relèvent de l’état et des collectivités.
Le citoyen, n’en déplaise à d’aucuns, doit rester libre de gérer ses préférences vestimentaires dans le respect de l’ordre public.