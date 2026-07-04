Facebook Instagram X-twitter Linkedin Youtube Map-marker-alt
Recherche avancée
Soutenez Contrepoints
Journal d'actualité libéral
|
samedi 4 juillet 2026

Pendant que le chômage recule en Europe, la France passe au 4ᵉ rang des taux les plus élevés

Temps de lecture : < 1 minute

Selon les dernières données d’Eurostat, entre mai 2025 et mai 2026, le taux de chômage dans l’Union européenne est passé de 6,0 % à 5,9 %, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage. En France, il est passé de 7,6 % à 8,2 %, soit une hausse de 0,6 point de pourcentage.

Par ailleurs, en mai 2026, seules la Finlande (10,6 %), l’Espagne (10,3 %) et la Suède (8,7 %) affichent un taux de chômage supérieur à celui de la France. La Grèce présente elle désormais un taux de chômage inférieur à celui de la France : il est passé de 9,1 % en avril à 8,1 % en mai 2026.

Sur un an, en points de pourcentage, seuls le Danemark (+1,6 point), la Finlande (+1,1 point), ainsi que la Slovénie et Malte (toutes deux à +0,7 point) ont enregistré une hausse de leur taux de chômage plus importante que la France.

Les pays affichant les taux de chômage les plus faibles de l’Union européenne sont Chypre et la Pologne (3,1 % chacune), ainsi que la Bulgarie et la Tchéquie (2,9 % chacune).

Articles connexes:

Recevez Contrepoints, le journal d'actualité libéral

Abonnez-vous gratuitement à notre journal d’actualité libéral. Recevez tous les matins une analyse libérale de l’actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Soutenez Contrepoints – Le média libéral de l’IREF

L’IREF (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) est une association indépendante, sans but lucratif, financée uniquement par des dons privés.

Faites un don et soutenez un journal 100 % libre, libéral et sans subvention publique.

Soutenez Contrepoints