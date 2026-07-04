Pendant que le chômage recule en Europe, la France passe au 4ᵉ rang des taux les plus élevés

Selon les dernières données d’Eurostat, entre mai 2025 et mai 2026, le taux de chômage dans l’Union européenne est passé de 6,0 % à 5,9 %, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage. En France, il est passé de 7,6 % à 8,2 %, soit une hausse de 0,6 point de pourcentage.

Par ailleurs, en mai 2026, seules la Finlande (10,6 %), l’Espagne (10,3 %) et la Suède (8,7 %) affichent un taux de chômage supérieur à celui de la France. La Grèce présente elle désormais un taux de chômage inférieur à celui de la France : il est passé de 9,1 % en avril à 8,1 % en mai 2026.

Sur un an, en points de pourcentage, seuls le Danemark (+1,6 point), la Finlande (+1,1 point), ainsi que la Slovénie et Malte (toutes deux à +0,7 point) ont enregistré une hausse de leur taux de chômage plus importante que la France.

Les pays affichant les taux de chômage les plus faibles de l’Union européenne sont Chypre et la Pologne (3,1 % chacune), ainsi que la Bulgarie et la Tchéquie (2,9 % chacune).