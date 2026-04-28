Pour le dÃ©putÃ© Erwan Balanant, un euro dÃ©pensÃ© dans lâ€™audiovisuel public, câ€™est 10 euros de gagnÃ©s pour lâ€™Ã‰tat !

Certains sont dÃ©cidÃ©ment prÃªts Ã raconter nâ€™importe quoi pour dÃ©fendre coÃ»te que coÃ»te lâ€™audiovisuel public, quitte Ã verser dans la pure propagande. Le 28 avril, câ€™Ã©tait au tour dâ€™Erwan Balanant, dÃ©putÃ© Modem, dâ€™affirmer que la valeur ajoutÃ©e serait de 14 milliards dâ€™euros et quâ€™un euro dÃ©pensÃ© reprÃ©senterait 10 euros de gagnÃ©s pour lâ€™Ã‰tat. Comble pour un dÃ©putÃ© : M. Balanant nâ€™accorde visiblement que trÃ¨s peu de valeur au travail de la commission dâ€™enquÃªte sur la neutralitÃ© et le financement de lâ€™audiovisuel public. Il prÃ©fÃ¨re personnaliser le dÃ©bat : le rapport qui doit Ãªtre publiÃ© le 4 mai nâ€™est pas celui de lâ€™AssemblÃ©e nationale, mais du rapporteur Charles Alloncle. Et comme si le travail de la commission (et ses 200 heures dâ€™auditions) nâ€™Ã©tait pas Ã la hauteur de ce quâ€™attendent les FranÃ§ais, le dÃ©putÃ© prÃ©voit de publier un Â« contre-rapport Â» avec son groupe.

Quâ€™y a-t-il de plus affligeant ? Le fait que M. Balanant croit Ã ce qu’il dit, ou le fait que le journaliste (France info) en face de lui ne cherche mÃªme pas Ã le contredire ? Lorsquâ€™on lui demande dâ€™oÃ¹ vient le chiffre de 14 milliards, M. Balanant Ã©voque des Â« Ã©tudes Â» nÃ©buleuses (et introuvables) du ministÃ¨re de la Culture, qui nâ€™a de toute faÃ§on aucun intÃ©rÃªt Ã remettre en cause un modÃ¨le qui justifie sa propre existence. Â« Le monde de la culture et de lâ€™information, câ€™est 100 milliards dâ€™euros de chiffre d’affaires, plus que l’automobile et la pharmaceutique rÃ©unis ! Â». Pour le dÃ©putÃ© Modem, le sujet n’est pas l’audiovisuel public, mais la Â« dÃ©rÃ©gulation massive des GAFAM et de l’intelligence artificielle Â». S’assurer du bon usage des deniers publics n’est pas considÃ©rÃ© comme un enjeu dÃ©mocratique.

Parlons maintenant des vrais chiffres :

En 2024, le chiffre d’affaires de France TÃ©lÃ©visions Ã©tait de 3,3 milliards d’euros, dont 2,6 milliards dâ€™aides publiques.

Le groupe a cumulÃ© 256 millions d’euros de dÃ©ficits entre 2017 et 2024.

Sur l’ensemble des 8 932 collaborateurs, le salaire brut moyen est dâ€™environ 74 000 euros. 396 collaborateurs gagnent plus de 100 000 euros bruts par an.

Ses capitaux propres sont infÃ©rieurs Ã la moitiÃ© de son capital social, ce qui signifie que l’entreprise s’exposerait Ã un risque de dissolution si elle Ã©tait privÃ©e.

France TÃ©lÃ©visions est endettÃ©e : elle a contractÃ© trois emprunts dâ€™une valeur totale de 70 millions dâ€™euros environ.

OÃ¹ est donc la plus-value pour lâ€™Ã‰tat et les FranÃ§ais ? Si un euro dÃ©pensÃ© reprÃ©sente 10 euros de gagnÃ©s comme le prÃ©tend Erwan Balanant, il suffirait alors de donner 12,44 milliards dâ€™euros Ã France TÃ©lÃ©visions pour rÃ©soudre le dÃ©ficit public. Câ€™est cela, la politique : prendre ses dÃ©sirs pour la rÃ©alitÃ©. Comment nâ€™a-t-on pas pu y penser plus tÃ´t ?