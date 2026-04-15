Pour vaincre le chômage des jeunes, il est urgent de reconnecter l’école au monde de l’entreprise et de baisser le coût du travail

En février 2026, le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) était de 15,3 % au sein de l’UE selon Eurostat (qui a également inclus la Suisse). L’Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas connaissent les taux les plus faibles, inférieurs à 10 %, et contrastent avec la France, l’Espagne ou la Finlande, dont les taux sont supérieurs à 20 %. Comment expliquer un tel écart ?

En Allemagne, le système dual structure l’ensemble de la formation professionnelle : près d’un jeune sur deux passe par l’apprentissage, combinant école et travail en entreprise. Les Hauptschulen, les Realschulen et les Werkrealschulen offrent ainsi des débouchés directement connectés au marché du travail. À la sortie du système éducatif, une large part des jeunes a donc déjà une expérience professionnelle. La Suisse suit une logique similaire, avec un apprentissage encore plus valorisé socialement : plus des deux tiers des jeunes de 15 à 20 ans choisissent l’apprentissage à la fin de leur scolarité obligatoire. Quant aux Pays-Bas, l’intégration des jeunes sur le marché du travail passe par l’emploi à temps partiel. En 2023, 56,8 % des 15 à 29 ans étaient concernés – un taux deux fois supérieur à celui de l’Allemagne et de l’Espagne, et plus de trois fois supérieur à celui de la France.

À l’inverse, dans des pays comme la France, les filières professionnelles et technologiques sont dévalorisées, et souvent présentées à des élèves en difficulté scolaire. Résultat : seulement 8,6 % des 16 à 29 ans sont en apprentissage. Une majorité des jeunes suivent des études supérieures tout en n’ayant aucune appétence particulière, voire s’engagent dans des parcours académiques déconnectés du monde de l’entreprise. L’entrée sur le marché du travail se fait alors tardivement, dans un contexte où le coût du travail et la rigidité des contrats dissuadent l’embauche des profils peu qualifiés. Le problème est plus ou moins le même en Espagne et en Finlande : l’entrée sur le marché du travail est tardive et l’apprentissage est moins développé que dans les pays d’Europe centrale.

L’explication ne s’arrête toutefois pas à l’école. Elle tient aussi au fonctionnement du marché du travail. Si on prend le cas de la France, l’écart avec les pays les plus performants s’explique aussi par le coût du travail, qui n’incite pas à l’embauche des profils jeunes, peu qualifiés et peu productifs. Les charges patronales en France sont parmi les plus élevées d’Europe. Par rapport à l’Allemagne, elles sont près de deux fois supérieures (35,73 % du coût total pour l’employeur, contre 18,91 %). Même chose par rapport à la Suisse et aux Pays-Bas (respectivement 15 % et 20 %). Le salaire minimum constitue également un frein dans la mesure où il impose un prix minimum à l’employeur, indépendamment des qualifications.

Réduire durablement le chômage des jeunes suppose donc un changement de paradigme : revaloriser l’apprentissage, abaisser le coût du travail peu qualifié et lever les obstacles à l’embauche. À défaut, les écarts observés ne feront que se creuser.