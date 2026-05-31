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lundi 1 juin 2026

Réchauffement climatique : il n’y a pas lieu de s’affoler, selon le GIEC

Temps de lecture : < 1 minute

Réchauffement climatique : il n’y a pas lieu de s’affoler et c’est le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui le dit !

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Une réponse

  1. Je tiens à dire à ces mongole du Gieg qu ils n ont rabâcher pendant des années à juste titre d ailleurs que le réchauffement climatique de la planète allais être de pire en pire dans les prochains décennies et maintenant ils ont totalement changé d avis et y a plus de raison de s inquiéter du réchauffement climatique !!!mais ils ce moque du monde ces malades! La canicule en avance pour la saison de la fin mai 2026 sur une bonne partie de l Europe y a pas lieu de s en inquièter ?!!! la disparition des vagues de froid des hivers en France y a pas lieu de s en inquièter aussi?!!! Le c02 à plus de 432 ppm qui augmentent chaque année y a pas lieu de s en inquièter ?!!!!la fonte des glaciers y a pas lieu de s en inquièter aussi ?!!!Alors si ces messieurs du giec ce moque totalement maintenant du réchauffement climatique bah qu il le disent clairement !!!!!!

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