Retraites des fonctionnaires : décidément, la Cour lit nos articles !

Nous venons de signaler une note de la Cour des comptes sur la masse salariale publique qui confirme les constats de l’IREF-Contrepoints : des effectifs qui augmentent plus vite que la population et des rémunérations qui progressent malgré quatre années de gel du point d’indice. Vingt-quatre heures plus tard, la Cour publie un rapport sur les retraites des fonctionnaires de l’État. Même méthode, même conclusion : ce que nous écrivons depuis des années se vérifie.

Il y a quelques mois, nous avons révélé le décret publié le 26 décembre 2025, jour où personne ne lit le Journal officiel, qui augmente le taux de cotisation de l’Etat employeur de 78,28% à 82,28% le 1er janvier 2026 ! L’Etat augmente la dotation aux retraites des fonctionnaires. Or, ceux qui payent sont… les contribuables. La Cour le confirme : le taux a bien été relevé de quatre points en 2026. Comme nous l’avons maintes fois martelé, cette contribution n’est pas une cotisation mais un agrégat opaque. En le décomposant, la Cour isole 22,1 milliards d’euros de déséquilibre démographique, 3,9 milliards de départs anticipés, 1,7 milliard de majorations pour enfants et 0,4 milliard d’invalidité. Soit 28,1 milliards qui ne relèvent en rien de l’État employeur. Le taux d’équilibre réel tomberait à 44,1 % pour les civils et 51,2 % pour les militaires. L’écart avec les taux affichés : 24 milliards d’euros. Au total, le contribuable a versé 47,6 milliards d’euros en 2025 pour les seules retraites des fonctionnaires de l’État, sur 65,1 milliards de pensions payées, les cotisations des agents n’en couvrant que 7,5 milliards.

Le rapport apporte un second enseignement, et il valide un autre point sur lequel nous ne cessons d’insister. Contrairement à tous les autres régimes, celui des fonctionnaires de l’État n’est géré par aucune caisse de retraite. L’État demeure seul débiteur des pensions de ses agents, et ses engagements à ce titre ne figurent pas à son passif mais hors bilan : 1 366 milliards d’euros fin 2025, dont 58 % correspondant à des agents déjà partis. La Cour écrit elle-même que cette inscription hors bilan plutôt qu’au passif « pourrait être discutée » — mais elle ne préconise pas pour autant de créer une caisse, estimant que la clarification peut s’opérer au sein du compte d’affectation spéciale. Pas de caisse, donc pas de comptes à rendre. Et pas davantage de « dialogue » : la Cour constate qu’il n’existe aucune instance traitant des retraites des fonctionnaires de l’État. Le débat annuel prévu par la loi de 2014 ne s’est pas systématiquement tenu, et les syndicats eux-mêmes n’y ont vu autre chose qu’une réunion d’information. Sur ce point, écrit-elle, rien n’a progressé depuis son rapport de 2016. Un régime qui, selon la Cour, coûte environ 15 % des dépenses du budget de l’État, fonctionne ainsi sans caisse, sans bilan et sans contrôle !

La Cour propose de mieux présenter le problème ; nous proposons de le résoudre, en sortant de la fiction d’un État qui se verse à lui-même des cotisations financées par l’impôt, en allant au bout de la convergence entre public et privé et en supprimant le statut sauf pour les missions régaliennes de l’Etat. Pour le moment, le gouvernement ne mentionne même pas le régime de retraite des fonctionnaires dans son budget 2027. Ce sont les retraites du privé qui sont visées.