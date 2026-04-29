Les socialistes veulent combattre la pauvreté… mais toujours avec les mauvaises recettes

Le mercredi 28 avril 2026, le député socialiste Gérard Leseul a annoncé vouloir constituer une commission d’enquête chargée d’examiner les « causes et les conséquences de l’augmentation de la pauvreté », justifiée par les chiffres de l’INSEE : en 2023, le taux de pauvreté atteint 15,4 %, soit son plus haut niveau depuis que l’institut le mesure. Même s’il reste légèrement inférieur à la moyenne de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins anormalement élevé. Plusieurs catégories sont particulièrement touchées : les personnes âgées, les familles monoparentales (dont 26,7 % sont en situation de privation matérielle, bien au-dessus de la moyenne de 12,7 %) ainsi que les moins de 18 ans.

Les faits sont là. Quant aux causes… À en croire les socialistes, la pauvreté s’expliquerait par « la baisse de cinq euros des APL en 2017 », par « les trois réformes majeures de l’assurance chômage menées depuis 2017 », par « la conditionnalisation (sic) du revenu de solidarité active (RSA) à la réalisation d’au moins 15 heures d’activité » ou encore par « le décalage progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans ».

Encore et toujours les mêmes vieilles récriminations. Pourtant, il a déjà été démontré que les APL contribuent à faire monter les loyers, perturbant le marché et réduisant les chances, pour les plus modestes, de se loger dignement. Une assurance-chômage trop généreuse ne fait pas reculer le chômage, bien au contraire. Le RSA, lui aussi, a de sévères limites ; sa fusion avec d’autres aides en une allocation unique serait pertinente. Enfin, compte tenu de la situation démographique de la France, s’obstiner à maintenir un âge de départ à la retraite artificiellement bas ne peut qu’aggraver les déséquilibres… et, à terme, la pauvreté elle-même.

Bref, comme d’habitude, les socialistes se trompent de combat. Pour réduire réellement la pauvreté, il faudrait s’attaquer aux vraies causes : rationaliser drastiquement les dépenses publiques, y compris les aides, freiner l’augmentation du nombre de fonctionnaires et, surtout, rendre aux travailleurs le fruit de leur travail en allégeant charges et impôts. C’est ainsi qu’ils pourront réellement s’enrichir et voir leur pouvoir d’achat augmenter.

Encore et toujours les mêmes erreurs, encore et toujours la vraie question : quel pays dirigé par des socialistes a-t-il réellement vaincu la pauvreté ? Aucun.