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jeudi 3 septembre 2026

Pendant les 45 dernières années, la France est le seul pays du G7 à ne pas avoir connu un taux de chômage à moins de 7 % !

Temps de lecture : 1 minute

Selon la dernière note d’Eurostat du 1ᵉʳ septembre 2026, le taux de chômage harmonisé (calculé selon des indicateurs permettant des comparaisons internationales) de la France atteint 8,3 % en juillet 2026, contre 7,7 % un an plus tôt – soit 2,647 millions de personnes, et 20,7 % pour les moins de 25 ans. La France se situe ainsi bien au-dessus de la moyenne de l’Union européenne (6,1 %) et de la zone euro (6,4 %). Depuis le début des années 1980, le chômage oscille structurellement entre 7 % et 12 % chez nous, sans jamais être durablement résorbé. Après un premier sommet vers 10,5 % au milieu des années 1980, il culmine à environ 11,7 % en 1994, reflue à la fin des années 1990, touche un point bas à 7,4 % en 2008, remonte à 10,4 % en 2015, redescend à un plancher de 7,3 % en 2022-2023, puis repart à la hausse pour atteindre 8,3 % en juillet 2026.

Comparée à ses partenaires du G7, la France apparaît comme une exception. Toutes les autres démocraties riches sont, à un moment ou à un autre, passées sous la barre de 7 %. La France, jamais. Certains pays sont même descendus très en deçà : le Japon (2 %), l’Allemagne (3 %), les États-Unis (3,5 %), le Royaume-Uni (3,8 %), le Canada (5 %) et l’Italie (5,8 % en 2007, et encore mieux, 5,1 % en 2026).

Sources : OCDE, Eurostat

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