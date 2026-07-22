Facebook Instagram X-twitter Linkedin Youtube Map-marker-alt
Recherche avancée
Soutenez Contrepoints
Journal d'actualité libéral
|
mercredi 22 juillet 2026

L’auto-entrepreneuriat pallie la baisse du pouvoir d’achat

Temps de lecture : 2 minutes

En matière de créations d’entreprises, le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ? Les derniers chiffres, publiés le 21 juillet 2026, peuvent être interprétés de diverses manières. Les uns, à l’instar de l’Insee, voient d’abord un « repli des créations d’entreprises en juin 2026 » : -2,2% après +10,6% en mai. La baisse concerne les micro-entreprises (-3,1% contre +13,5% en mai) et les entreprises individuelles classiques (-2,7% après +8,6%), tandis que les créations de sociétés restent dans le vert mais ralentissent (+0,7% après +3,6%).

D’autres en revanche, prenant un peu de recul, insisteront sur la forte augmentation sur un an (juillet 2025-juin 2026) de 11,1% par rapport à la même période un an auparavant. Les données trimestrielles (avril-juin 2026) montrent aussi un accroissement important (+10%) par rapport au deuxième trimestre 2025, porté essentiellement par les micro-entrepreneurs (+14,8%), alors que les créations de sociétés sont en hausse plus modérée (+2,1%) et celles d’entreprises individuelles classiques sont en baisse (-1,9%).

Pour l’instant, la baisse du mois de juin semble être un « trou d’air ». Les chiffres sur trois mois et un an montrent que la création d’entreprises, et surtout celle de micro- (ou auto-) entreprises, a toujours le vent en poupe.

Cependant, tous les micro-entrepreneurs n’exercent pas à temps plein. Dans une autre note, parue le 30 juin 2026, l’Insee révèle que 32% d’entre eux cumulent une activité non salariée avec une activité salariée. Pour eux, l’auto-entrepreneuriat est une activité d’appoint qui ne leur rapporte, en moyenne, que 370 euros par mois.

En réalité, nombre d’auto-entrepreneurs choisissent d’exercer une activité à côté de leur emploi principal pour « mettre du beurre dans les épinards ». Ils le font en toute légalité, alors qu’il est si simple de travailler au noir, et montrent au demeurant qu’ils sont partisans du « travailler plus ».

Par conséquent, toute remise en cause de ce statut est une ineptie. Ils sont nombreux – des artisans du bâtiment aux entreprises de travail temporaire – à dénoncer la « concurrence déloyale » de l’auto-entrepreneuriat. Nul doute qu’à l’occasion des projets de lois de finance (PLF et PLFSS) 2027, ils reviendront à la charge.

Pourtant, ces micro-entrepreneurs sont loin de rouler sur l’or. L’Insee précise, en effet, que leur « revenu d’activité moyen a diminué en 2024 pour la deuxième année consécutive (-2,2% en euros constants, après -3,5% en 2023), malgré le recul de l’inflation » et que leur pouvoir d’achat est revenu à son niveau de 2019.

Les auto-entrepreneurs ont surtout besoin qu’on les laisse tranquilles. Ils mériteraient aussi qu’on les libère complètement, par exemple en les laissant s’assurer auprès du prestataire d’assurances sociales de leur choix.

Articles connexes:

Recevez Contrepoints, le journal d'actualité libéral

Abonnez-vous gratuitement à notre journal d’actualité libéral. Recevez tous les matins une analyse libérale de l’actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Soutenez Contrepoints – Le média libéral de l’IREF

L’IREF (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) est une association indépendante, sans but lucratif, financée uniquement par des dons privés.

Faites un don et soutenez un journal 100 % libre, libéral et sans subvention publique.

Soutenez Contrepoints