L’auto-entrepreneuriat pallie la baisse du pouvoir d’achat

En matière de créations d’entreprises, le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ? Les derniers chiffres, publiés le 21 juillet 2026, peuvent être interprétés de diverses manières. Les uns, à l’instar de l’Insee, voient d’abord un « repli des créations d’entreprises en juin 2026 » : -2,2% après +10,6% en mai. La baisse concerne les micro-entreprises (-3,1% contre +13,5% en mai) et les entreprises individuelles classiques (-2,7% après +8,6%), tandis que les créations de sociétés restent dans le vert mais ralentissent (+0,7% après +3,6%).

D’autres en revanche, prenant un peu de recul, insisteront sur la forte augmentation sur un an (juillet 2025-juin 2026) de 11,1% par rapport à la même période un an auparavant. Les données trimestrielles (avril-juin 2026) montrent aussi un accroissement important (+10%) par rapport au deuxième trimestre 2025, porté essentiellement par les micro-entrepreneurs (+14,8%), alors que les créations de sociétés sont en hausse plus modérée (+2,1%) et celles d’entreprises individuelles classiques sont en baisse (-1,9%).

Pour l’instant, la baisse du mois de juin semble être un « trou d’air ». Les chiffres sur trois mois et un an montrent que la création d’entreprises, et surtout celle de micro- (ou auto-) entreprises, a toujours le vent en poupe.

Cependant, tous les micro-entrepreneurs n’exercent pas à temps plein. Dans une autre note, parue le 30 juin 2026, l’Insee révèle que 32% d’entre eux cumulent une activité non salariée avec une activité salariée. Pour eux, l’auto-entrepreneuriat est une activité d’appoint qui ne leur rapporte, en moyenne, que 370 euros par mois.

En réalité, nombre d’auto-entrepreneurs choisissent d’exercer une activité à côté de leur emploi principal pour « mettre du beurre dans les épinards ». Ils le font en toute légalité, alors qu’il est si simple de travailler au noir, et montrent au demeurant qu’ils sont partisans du « travailler plus ».

Par conséquent, toute remise en cause de ce statut est une ineptie. Ils sont nombreux – des artisans du bâtiment aux entreprises de travail temporaire – à dénoncer la « concurrence déloyale » de l’auto-entrepreneuriat. Nul doute qu’à l’occasion des projets de lois de finance (PLF et PLFSS) 2027, ils reviendront à la charge.

Pourtant, ces micro-entrepreneurs sont loin de rouler sur l’or. L’Insee précise, en effet, que leur « revenu d’activité moyen a diminué en 2024 pour la deuxième année consécutive (-2,2% en euros constants, après -3,5% en 2023), malgré le recul de l’inflation » et que leur pouvoir d’achat est revenu à son niveau de 2019.

Les auto-entrepreneurs ont surtout besoin qu’on les laisse tranquilles. Ils mériteraient aussi qu’on les libère complètement, par exemple en les laissant s’assurer auprès du prestataire d’assurances sociales de leur choix.