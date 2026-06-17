Les Français sont majoritairement insatisfaits des services publics

La France est le deuxième pays dont les dépenses publiques sont les plus élevées (57,1 % du PIB en 2024), mais les Français se disent majoritairement insatisfaits des services publics. Un sondage Ifop publié le 16 juin montre qu’ils sont 58 % à en avoir une opinion négative. L’institut écrit pudiquement que l’utilité des services publics « ne fait pas débat », mais que « leur fonctionnement concret suscite des réserves majoritaires ». Les sondés estiment en effet que ceux qui devraient être améliorés en priorité sont la santé (74 % des sondés), la justice (44 %), la sécurité (43 %), l’éducation nationale (35 %) et enfin, les impôts et les finances publiques (19 %). Quant aux cinq priorités de l’action publique pour les prochaines années, ils répondent la santé et l’accès aux soins (72 %), le pouvoir d’achat et la lutte contre la vie chère (57 %), la sécurité (56 %), l’éducation nationale (45 %) et la justice (43 %).

Les socialistes de tous bords prétendent que les services publics manquent de moyens. Il y a une part de vérité pour les fonctions régaliennes de l’État comme la justice : la France dépense 77,2 euros par habitant, contre environ 100 euros pour l’Espagne et l’Italie, 136,1 euros en Allemagne et 138,8 euros aux Pays-Bas. Mais pour le reste, l’argument ne tient pas debout : 41 % des dépenses publiques ont été dédiées à la protection sociale en 2024, et la santé est le budget qui a le plus augmenté en dix ans, notamment du fait de la crise sanitaire. Dans ce domaine, la France dépense plus que la moyenne des pays de l’OCDE (11,5 % du PIB contre 9,3 %). Même chose pour l’éducation nationale : la dépense intérieure d’éducation (DIE) est passée de 88,6 milliards d’euros constants en 1980 à 189,9 milliards en 2023 – soit une hausse de 114 %. La question que l’on pourrait se poser légitimement est donc la suivante : où va l’argent ?

La France consacre davantage de ressources publiques que la quasi-totalité des pays développés, mais peine à obtenir des résultats à la hauteur de cet effort financier. Le système de santé présente, en apparence, de nombreux avantages mais il souffre toujours des déserts médicaux, de la hausse des délais de prise en charge aux urgences, du manque d’évaluation de la qualité des soins dans les établissements (au point qu’il y ait plus de décès dans les hôpitaux pour erreurs médicales et infections nosocomiales que d’accidents de la route chaque année). Le système éducatif est également en piteux état, avec une chute drastique du niveau scolaire confirmé par les classements internationaux. Le problème n’est donc pas uniquement budgétaire ; il tient aussi à la bureaucratisation et à l’absence d’évaluation sérieuse des politiques publiques. Avant de demander aux contribuables un effort supplémentaire et de s’attaquer aux plus riches, l’État devrait peut-être commencer par expliquer ce qu’il fait des ressources dont il dispose déjà.