Quand le Parti socialiste essaie de sâ€™approprier la libertÃ©

Nous savions dÃ©jÃ que lâ€™idÃ©ologie socialiste traÃ®nait un certain nombre dâ€™incohÃ©rences, mais nous avons visiblement franchi un nouveau cap le mercredi 22 avril 2026. ChloÃ© Ridel, dÃ©putÃ©e europÃ©enne et coordinatrice du programme du Parti socialiste, a prÃ©sentÃ© ce qui semble Ãªtre sa ligne directrice pour les prochaines Ã©lections prÃ©sidentielles.

Sans grande surprise : rehausser le SMIC, augmenter les salaires, encadrer les loyers, planifier la rÃ©industrialisation du pays, rÃ©investir dans le logement social, etc. Des recettes anciennes, dÃ©jÃ vues, dÃ©jÃ testÃ©es, et qui nâ€™ont jamais marchÃ©. Ce qui intrigue davantage, câ€™est la premiÃ¨re partie de son discours, entiÃ¨rement centrÃ©e surâ€¦ la libertÃ© (une des six parties du programme sâ€™intitule dâ€™ailleurs Â« Vivre libre Â»). Pendant quinze minutes, la dÃ©putÃ©e europÃ©enne lâ€™invoque Ã de nombreuses reprises, tout en attaquant frontalementâ€¦ le nÃ©olibÃ©ralisme, un terme dont il est permis de douter quâ€™elle maÃ®trise pleinement les contours.

Selon elle, le Â« capitalisme nÃ©olibÃ©ral Â» est Â« entrÃ© en crise Â» et Â« emporte avec lui aussi la dÃ©mocratie dans le monde Â». Pour rÃ©pondre Ã cette situation, elle affirme que Â« nous, les socialistes, devons apporter une nouvelle ambition pour la libertÃ© Â» et insiste sur le fait quâ€™il est essentiel que la libertÃ© soit reprise des mains de la droite et de lâ€™extrÃªme droite, qui Â« convergent Â» vers le libertarianisme. Dans la lignÃ©e dâ€™un FranÃ§ois Ruffin, elle ajoute que Â« la libertÃ©, câ€™est vivre de son travail Â».

Comment peut-on associer la libertÃ© au socialismeÂ ? La libertÃ© nâ€™existe que lorsque lâ€™individu peut agir sans que lâ€™Ã‰tat vienne organiser ou corriger en permanence ses choix. Plus lâ€™Ã‰tat planifie, plus il rÃ©duit mÃ©caniquement lâ€™espace de dÃ©cision individuelle. Ce nâ€™est pas une opinion, seulement un constat pragmatique.

Et câ€™est lÃ que le socialisme se heurte Ã un mur. Parce quâ€™il repose structurellement sur lâ€™idÃ©e inverse : organiser la sociÃ©tÃ© par le haut, dÃ©finir des objectifs collectifs, corriger les Â«Â dÃ©sÃ©quilibresÂ Â» du marchÃ©, encadrer les prix, les salaires, les loyers. Un manque de confiance envers lâ€™homme et ce quâ€™il peut accomplir grÃ¢ce, justement, Ã la libertÃ©. Comme lâ€™a si brillamment expliquÃ© Alexis de Tocqueville dans son discours prononcÃ© Ã lâ€™AssemblÃ©e constituante contre Â«Â le droit au travailÂ Â»Â : Â«Â [Le socialisme], câ€™est une attaque tantÃ´t directe, tantÃ´t indirecte mais toujours continue aux principes mÃªmes de la propriÃ©tÃ© individuelleÂ ; câ€™est une dÃ©fiance profonde de la libertÃ©, de la raison humaineÂ ; câ€™est un profond mÃ©pris pour lâ€™individu pris en lui-mÃªme, Ã lâ€™Ã©tat dâ€™homme.Â Â»

Il faut donc arrÃªter les contorsions intellectuelles. On ne peut pas dÃ©fendre une libertÃ© authentique tout en multipliant les mÃ©canismes de contrÃ´le, quâ€™ils soient Ã©conomiques ou sociaux. Ã€ partir du moment oÃ¹ lâ€™Ã‰tat dÃ©cide Ã la place des individus, la libertÃ© nâ€™est plus quâ€™un mot dÃ©coratif.

Socialisme et libertÃ© ne sont pas seulement difficiles Ã concilier : ils sont simplement incompatibles.