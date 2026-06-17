Le coût du travail ne cesse d’augmenter en France

Le problème de la compétitivité des salaires n’est toujours pas réglé en France. Nous indiquions récemment dans nos colonnes qu’entre le 4ème trimestre 2023 et le 4ème trimestre 2025, le coût horaire du travail avait augmenté d’environ 19 % de plus que le salaire horaire en glissement annuel, signe d’un coût (trop) élevé pour les employeurs, freinant largement les embauches, et ne stimulant que peu les emplois.

Malheureusement, force est de constater que la dynamique reste toujours la même. Selon les derniers chiffres de l’INSEE, au 1er trimestre 2026, le salaire horaire dans les secteurs marchands non agricoles augmente de 2,0 %, tandis que le coût horaire du travail progresse de 2,3 %. Dans le détail, toujours en glissement annuel, le salaire horaire a augmenté de 2,2 % dans l’industrie, tandis que le coût horaire a augmenté de 2,8 %. Dans le tertiaire, le salaire horaire a augmenté de 1,9 %, contre 2,2 % pour le coût horaire. Seul le secteur de la construction a connu l’effet inverse, avec une augmentation de 2,2 % du salaire horaire, contre une augmentation de 2,0 % du coût horaire.

L’INSEE précise : « le coût horaire du travail ralentit un peu et son rythme d’évolution se rapproche de celui des salaires » qui « s’explique essentiellement par une moindre baisse des exonérations de cotisations sociales par rapport au trimestre précédent ». Certes, mais le coût horaire (les charges sur le travail) continue de croître plus vite que le salaire horaire .

Par ailleurs, les comparaisons européennes montrent bien que la problématique est très ancrée : en 2025, selon Eurostat, le coût horaire du travail était estimé à 34,9 euros en moyenne au sein de l’Union européenne, contre 44,3 euros en France (au demeurant, les coûts non salariaux en France sont les plus élevés d’Europe, à 32,3 % du coût total du travail).

Bien évidemment, ces faits ne sont pas sans conséquences sur l’économie française : recrutement en baisse, une contraction de la compétitivité, difficulté pour investir, etc. Dans un contexte déjà atone (proche de la récession), ces rigidités risquent d’accentuer le ralentissement économique.

Un autre problème qui va venir s’ajouter à cette structure salariale est l’inflation. En effet, alors que l’inflation est récemment repartie à la hausse, atteignant 2,4 % en mai 2026 (après +2,2 % en avril 2026), le salaire horaire n’augmente que de 2,0 %. Si cette tendance devait se poursuivre, les salariés verraient leur rémunération réelle reculer. Or, la progression plus rapide du coût du travail que des salaires suggère qu’une part croissante de l’effort financier des employeurs ne bénéficie pas directement aux travailleurs. Dans un contexte inflationniste durable, ce décalage pourrait ainsi accentuer des difficultés de pouvoir d’achat.

La question n’est donc pas seulement celle du niveau des salaires, mais aussi celle de l’écart croissant entre ce que paient les employeurs et ce que perçoivent réellement les salariés. Réduire ce fossé est l’un des leviers les plus efficaces pour soutenir l’emploi, le pouvoir d’achat, la compétitivité et donc la prospérité de l’économie française.