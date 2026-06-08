Démographie française : seule la liberté nous sauvera !

L’INSEE vient de publier une étude sur l’avenir démographique de la France. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les décennies à venir seront marquées par des bouleversements profonds. Face à ces évolutions, notre pays va devoir s’adapter rapidement.

À première vue, les chiffres peuvent paraître inquiétants. En 2070, la France comptera 65,9 millions d’habitants, soit 3,2 millions de moins qu’en 2026. Dans le détail, la population continuerait de progresser jusqu’en 2037 pour atteindre 69,8 millions d’habitants – avant de diminuer.

Le véritable enseignement de cette étude n’est toutefois pas tant la baisse du nombre d’habitants que le vieillissement de la population. Selon l’INSEE, d’ici 2070, le nombre de personnes de moins de 45 ans diminuerait de 8,9 millions tandis que celui des personnes âgées de 65 ans ou plus augmenterait de 5,8 millions. Dès 2040, « il y aurait 49 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans, contre 40 en 2026 ». La France de demain sera donc une France nettement plus âgée.

A la lecture de ces chiffres, la question des retraites vient tout de suite à l’esprit. Comment pourra-t-on continuer à financer un système par répartition ? Comment pourra-t-on maintenir un système où l’âge légal de départ à la retraite est l’un des plus bas d’Europe ? Plusieurs personnalités politiques semblent pourtant ne pas s’en préoccuper. Lors de son meeting du 7 juin à Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon a par exemple maintenu son « projet » de départ à la retraite à 60 ans. Le chef de file de LFI va vite déchanter face à la réalité démographique !

Le vieillissement de la population soulève également la question de la santé. Bien que nous vivions plus longtemps et souvent en meilleure santé que les générations précédentes, une population plus âgée nécessitera très probablement davantage de soins et de prise en charge. La France figure déjà parmi les pays qui consacrent la plus grande part de leur richesse nationale aux dépenses de santé (11,5 % du PIB). Pour autant, les hôpitaux publics sont déficitaires, les délais de prise en charge aux urgences sont de plus en plus longs, les besoins médicaux non satisfaits ne cessent d’augmenter, etc. Une véritable révolution sera nécessaire pour supporter le choc démographique.

Quant à l’immigration, elle jouera un rôle majeur dans l’évolution démographique française et sera un sujet primordial pour nos décideurs politiques. Selon le scénario central de l’INSEE, le solde migratoire sera le principal moteur de croissance démographique dans les prochaines années. Là aussi, de véritables décisions devront être prises pour préserver l’équilibre français.

Bien évidemment, pour une démographie durable, le plus simple serait de retrouver un solde naturel positif, ce qui n’est plus le cas depuis 2025. Les décideurs politiques ont aussi leur rôle à jouer pour retrouver l’équilibre budgétaire dans des conditions difficiles, notamment en proposant (enfin) une retraite par capitalisation, en rationalisant les dépenses de santé et en libéralisant le secteur, ainsi qu’en s’orientant vers une immigration de travail qualifié (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui), entre autres. Et tout ceci pour la prospérité économique de la France.